DWD-Bilanz: Oktober war in NRW sehr nass und besonders warm

Mehr zum Thema

Ford schließt sein Aachener Forschungszentrum Mitte 2024 Bei seiner personellen Schrumpfkur in Europa gibt der US-Autobauer Ford sein Forschungszentrum in Aachen bis Mitte 2024 auf und verlagert Stellen nach Köln. Wie schon zu Jahresbeginn angekündigt, werde man Kräfte bündeln müssen, um im globalen Wettbewerb möglichst flexibel agieren zu können, heißt es in einem Schreiben von Ford-Deutschlandchef Martin Sander an die Belegschaft, das der dpa vorliegt. Daher werden wir die verbleibenden Tätigkeiten des Ford Research & Innovation Center in Aachen künftig in die entsprechenden Bereiche in Köln integrieren. Einige Stellen sollen wegfallen.

Mann nach Überfall in eigener Wohnung in Lebensgefahr In seiner eigenen Wohnung hat ein 58-Jähriger in Hagen bei einem Überfall lebensgefährliche Kopfverletzungen erlitten. Am Montagmorgen griff der vermummte Tatverdächtige den Wohnungsinhaber in einem Mehrfamilienhaus mit einem schlagstockartigen Gegenstand an und verletzte auch seine 55-jährige Ehefrau, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Nach ersten Erkenntnissen der eingesetzten Mordkommission kommunizierte der Unbekannte mit einem mutmaßlichen Komplizen durch Zurufe. Beide flüchteten nach der Tat, eine weiträumige Fahndung einer Einsatzhundertschaft blieb zunächst ohne Erfolg. Zu den Hintergründen der Tat gab es zunächst keine weiteren Angaben.