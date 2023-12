Dutzende Unfälle auf glatten Straßen: Warnung vor Schneefall

Frost und Schneefall in weiten Teilen Bayerns haben zu zahlreichen Unfällen auf den Straßen geführt. Und der Wetterdienst warnt: Vor allem den Süden erwartet am Wochenende eine große Menge Neuschnee.

Schneefall und glatte Straßen haben vor allem im Süden Bayerns in der Nacht zu Freitag sowie am Morgen für Dutzende Unfälle gesorgt. Mehrere Menschen wurden verletzt, in den meisten Fällen blieb es aber bei Blechschäden. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte am Freitag vor Unwetter mit starkem Schneefall vor allem in Alpennähe.

Der Schwerpunkt der Unfälle lag im Süden und Osten des Freistaats. Das Polizeipräsidium Oberbayern Nord in Ingolstadt meldete rund 50 Einsätze sowie mindestens fünf Leichtverletzte. Bei Markt Indersdorf im Landkreis Dachau kam etwa eine 18 Jahre alte Autofahrerin mit ihrem Wagen von der Fahrbahn ab, das Auto überschlug sich. Die junge Frau kam leicht verletzt in ein Krankenhaus.

Im Bereich des Polizeipräsidiums Niederbayern gab es seit Donnerstagabend mehr als 30 wetterbedingte Einsätze. In manchen Fällen waren die Straßen wegen Schnees oder herabgefallener Äste blockiert. Im Landkreis Dingolfing-Landau wurde wegen des unwirtlichen Wetters der Unterricht an zwei Schulen abgesagt.

In Bruckberg (Landkreis Landshut) rutschte ein Autofahrer mit seinem Wagen am Morgen in einen mit 40 Schülern besetzten Bus. Nach Angaben der Polizei hatte der 52-Jährige noch Sommerreifen auf seinem Auto montiert. Verletzte wurde keiner. Die Polizei hat Ermittlungen gegen den Mann aufgenommen.

Auf der Autobahn 70 im Landkreis Schweinfurt wurde der Lastwagen eines 56-Jährigen von Eisplatten eines vorausfahrenden Sattelschleppers getroffen. Der Mann blieb unverletzt. Den Fahrer des Wagens erwartet laut Polizei nun ein Bußgeld.

Die winterlichen Straßenverhältnisse dürften nach Angaben des DWD noch eine Weile anhalten. Im Laufe des Freitags wie auch am Samstag soll es weiter mitunter kräftig schneien. An den Alpen, im Alpenvorland bis ins südliche Niederbayern sollen dabei bis Samstagabend bis zu 40 Zentimeter Neuschnee fallen. Da ein größerer Teil davon innerhalb von zwölf Stunden niedergehen könnte, hat der DWD eine Unwetterwarnung für diese Gebiete ausgesprochen.

Bei Temperaturen von null bis minus vier Grad ist am Samstag weiter mit glatten Straßen zu rechnen. Im Norden und Nordwesten des Freistaats sollen die Schneefälle am Samstag nachlassen. Für die Nacht zu Sonntag erwarten die Wetterexperten Frost bei bis zu minus zwölf Grad an den Alpen. Der Schneefall soll dann zunehmend ausbleiben - trotz weiter dichter Wolkendecke.