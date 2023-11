Dutzende Menschen bei „Mahnwache für Gaza“ in Münster

An einer als Mahnwache für Gaza angemeldeten Versammlung in Münster haben rund hundert Menschen teilgenommen. Nach Vorfällen bei der Kundgebung am Freitagabend wurden in mehreren Fällen Strafanzeigen erstattet und fünf Platzverweise ausgesprochen, teilte die Polizei mit. Zwei Teilnehmer sollen volksverhetzende Parolen gerufen haben. Gegen eine Frau werde wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt, weil sie eine Polizistin mit einem Gegenstand beworfen haben soll, teilte die Polizei weiter mit. Nach ihren Angaben stellten die Beamten außerdem zehn Plakate sicher, die teilweise strafrechtlich relevante Inhalten aufweisen sollen. Zum genauen Inhalt der Plakate und der gerufenen Parolen machte die Polizei zunächst keine Angaben.