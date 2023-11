Durchwachsenes Wetter in Sachsen

Mehr zum Thema

Schau beleuchtet kaum bekanntes Kapitel der DDR-Kunst Eine Fotoserie von Vietnamesen im DDR-Alltag, gezeichnete Schiffe auf einem Fluss in China oder eine zu Kunst gemachte Unterhose - die Ausstellung Revolutionary Romances spürt bis Anfang Juni 2024 globalen Kunstgeschichten in der DDR nach. Im Albertinum wird nach Angaben der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) vom Freitag der Fokus auf ein bisher kaum erforschtes Kapitel der Kunst in der DDR gerichtet.