Durchsuchungen wegen Schleuserkriminalität

Deutsch als Versammlungssprache? NRW prüft Auflagen Nach der umstrittenen Demonstration in Essen mit Kalifat-Forderungen auf offener Straße lässt NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) schärfere Auflagen zum Beispiel zu Deutsch als Versammlungssprache prüfen. Generelle Verbote von Demonstrationen seien dagegen rechtlich schwierig durchsetzbar. Verbieten ist die schwächste Karte, die wir haben, sagte er am Donnerstag im Landtag. Auch für eine Verschärfung des Versammlungsgesetzes sehe er kaum Spielraum.

Meisterschaft im Handwerk: Gesellen reinigen um die Wette Ob mit Lappen oder Maschinen: Zehn Junghandwerker haben bei der Deutschen Meisterschaft im Gebäudereiniger-Handwerk in Düsseldorf um die Wette gewischt. Die Gesellen - neun Männer und eine Frau - konnten sich am Donnerstag in den drei Disziplinen der Bodenreinigung, Glasreinigung und Polsterreinigung messen. Als Austragungsort wählte die Jury aus dem Bundesinnungsverband des Gebäudereiniger-Handwerks eine Kirche: die denkmalgeschützte Basilika St. Lambertus.