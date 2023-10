Durchsuchungen wegen Drogenhandels: Zwei Männer in U-Haft

Mehr zum Thema

Polizei verstärkt in der Halloween-Nacht unterwegs Die Berliner Polizei wird ihre Präsenz im Stadtgebiet wegen Halloween am Dienstagabend verstärken. Etwa 1000 Polizisten und Polizisten seien unterwegs, teilte die Polizei am Dienstag auf der Plattform X, früher Twitter, mit. Beteiligt seien Einsatzkräfte aus Brandenburg, Bayern, Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein, hieß es.

Berlin nimmt rund 300 syrische Flüchtlinge aus Libanon auf Berlin nimmt im Rahmen eines speziellen Landesprogramms rund 300 zusätzliche Flüchtlinge auf. Am Dienstag kamen 137 besonders schutzbedürftige Geflüchtete aus Syrien in der Stadt an, die bisher unter schwierigen Bedingungen im Libanon lebten. Am 15. November sollen weitere 152 Syrer nach Berlin kommen, wie die Sozialverwaltung mitteilte. Zu der Gruppe gehören demnach beispielsweise von familiärer Gewalt bedrohte Frauen, von Kinderarbeit bedrohte Minderjährige oder vom Bürgerkrieg in Syrien traumatisierte Menschen.