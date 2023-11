Durchsuchungen nach pro-palästinensischer Demonstration

Mehr zum Thema

Günther: Ostsee-Sturmflut war schwere Naturkatastrophe Die Schäden an Schleswig-Holsteins Ostseeküste durch die Sturmflut in der Nacht zum 21. Oktober sind immens. Land und Kommunen gehen von Kosten in Höhe von mindestens 200 Millionen Euro aus. Ministerpräsident Günther appelliert eindringlich an den Bund.