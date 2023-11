Durchsuchungen nach pro-palästinensischer Demo in Hamburg

Mehr zum Thema

27-Jähriger in Park in Bad Oldesloe überfallen und verletzt Ein 27 Jahre alter Mann aus Hamburg ist in einem Park in Bad Oldesloe von einem Unbekannten angegriffen und schwer verletzt worden. Als mutmaßlichen Täter habe die Polizei am Tag nach dem Angriff einen 34 Jahre alten Mann aus dem Kreis Stormarn festgenommen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mit.