Durchsuchungen in Münster und Bochum

300. Geburtstag des Philosophen Immanuel Kant: Schau in Bonn Immanuel Kant gehört zu den großen Philosophen. Die Bundeskunsthalle widmet dem Denker der Aufklärung eine Ausstellung. Zielgruppe ist auch ein jüngeres Publikum: Es kann mit VR-Ansichten und einer Graphic Novel in Kants Welt eintauchen.