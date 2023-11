Durchsuchung: Cannabispflanzen und mehrere Waffen gefunden

Mehr zum Thema

Polizisten erwischen gesuchten „Reichsbürger“ an Grenze Bei Grenzkontrollen hat die Polizei in Oberbayern einen mutmaßlichen Anhänger der Reichsbürger-Szene gefasst, der per Haftbefehl gesucht wurde. Ausweisen konnte sich der 32-Jährige allerdings nicht mit einem in Deutschland anerkannten Dokument - vielmehr zückte der Mann einen vermeintlichen Pass mit der Aufschrift Deutsches Reich, wie die Bundespolizei am Dienstag mitteilte.