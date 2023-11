Durchsuchung bei Redakteur von Radio Dreyeckland rechtmäßig

Mehr zum Thema

Skizzenbuch von Caspar David Friedrich wird versteigert Ein auf bis zu 1,5 Millionen Euro geschätztes Skizzenbuch des Malers Caspar David Friedrich wird in Berlin versteigert. Das wertvolle Karlsruher Skizzenbuch wird seit Mittwoch in einer Vitrine öffentlich im Auktionshaus Grisebach ausgestellt, wie eine Sprecherin des Hauses sagte. Die Auktion gilt als erste eines gebundenen Skizzenbuchs Friedrichs (1774-1840), der zu den bedeutendsten deutschen Landschaftsmalern des frühen 19. Jahrhunderts gehört.