Durchschnittslohn in Bayern um 6,9 Prozent gestiegen

Mehr zum Thema

Haushaltsurteil: Bei Migration und Bürgergeld sparen Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger hat nach dem Karlsruher Haushaltsurteil Einsparungen bei Wirtschaftsprojekten abgelehnt und Kürzungen beim Bürgergeld und im Bereich Migration gefordert. Mein Vorschlag ist, im Sozialen massiv reinzugehen, aber nicht auf Kosten der Rentner, sagte der Freie-Wähler-Politiker am Montagabend im ZDF-Heute Journal. Die Energie- und Wirtschaftsminister der Länder und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) waren am Montag zu Beratungen in Berlin über die Folgen des Haushaltsurteils zusammengekommen. Aiwanger ist Vorsitzender der Wirtschaftsministerkonferenz der Länder.

Bahnhofsmissionen am Limit: „brauchen dringend Hilfe“ Die meisten kennen sie als Anlaufstelle für Menschen in existenziellen Notlagen. Doch die bayerischen Bahnhofsmissionen kümmern sich auch um Reisende, die sich etwa aufgrund ihres Alters alleine schwertun. Nun setzen die Helfer selbst einen Hilferuf ab.