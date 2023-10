Duo wirft Palette auf S-Bahngleise: Schnellbremsung

Weil zwei Menschen eine Holzpalette von einer Brücke auf die Gleise der S-Bahn in Hamburg geworfen haben, musste der Lokführer einer S-Bahn mit 350 Menschen an Bord schnell stark bremsen. Das Überfahren der Palette habe der Mann am Montagabend jedoch nicht verhindern können, teilte die Bundespolizei am Dienstag in Hamburg mit. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde durch die Schnellbremsung niemand verletzt. Die Fahrgäste konnten an der S-Bahn-Station Wandsbeker Chaussee die S-Bahn verlassen.

Die Strecke der S1 zwischen Hasselbrook und Wandsbeker Chaussee war für fast eine Stunde gesperrt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge sollen zwei Personen - männlich und weiblich - die Palette auf die Gleise geworfen haben. Ob das die zwei 15 Jahre alte Jugendlichen waren, die wenig später von Beamten in der Nähe des Tatorts aufgegriffen werden konnten, war zunächst unklar.