Duo liefert sich Verfolgungsjagd: Flucht endet auf Baum

Zwei Männer haben sich am Donnerstagmorgen mit der Polizei in Hamburg eine wilde Verfolgungsjagd geliefert, die am Ende auf einem Baum ihr Ende fand. Ersten Erkenntnissen zufolge sollte das Auto eines 39-Jährigen in Hamburg-Tatenberg kontrolliert werden, wie ein Polizeisprecher in Hamburg sagte. Der Fahrer habe jedoch nicht auf die Anhaltesignale reagiert und sei stattdessen davongefahren. Im Laufe der Verfolgungsjagd seien mehr als ein Dutzend Polizeiwagen im Einsatz gewesen und es habe einen Zusammenstoß mit einem der Streifenwagen gegeben. Dabei sei niemand verletzt worden.

Das Duo habe schließlich in einer Kleingartenanlage angehalten und sei zu Fuß weiter über den Marschbahndamm geflüchtet. Ein Zeuge habe das gesehen und die Polizei alarmiert. Die Polizei im Rücken seien die Männer am Ende auf einen Baum geklettert und wollte von dort nicht mehr herunterkommen. Die 39 und 37 Jahre alten Männer wurden schließlich von der Feuerwehr sicher auf den Boden zurückgeholt. Warum die Männer geflüchtet waren, war zunächst unklar.