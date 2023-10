Gegen 13 Uhr am Sonntag geht ein Notruf bei den Duisburger Einsatzkräften ein. Nachdem das Fahrzeug Mutter und Kind in der Oswaldstraße attackiert, kommt es erst an einer Hauswand zum Stehen. Dramatisch: Am Sonntag äußert ein Polizeisprecher den Verdacht, dass der 25-jährige Fahrer des Wagens mit Absicht gehandelt haben könnte! Erste Zeugenaussagen deuteten darauf hin, dass Beziehungsstreitigkeiten zu der Tat geführt haben könnten. Der Mann sei demnach nach der Auto-Attacke ausgestiegen und hätte auf die Frau eingeschlagen und eingetreten. Zeugen hätten ihn dann bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Anschließend kann ihn die Polizei festnehmen. Das Kind schwebe weiterhin in Lebensgefahr.

„Rettungskräfte waren vor Ort, haben sich sofort um die Verletzten gekümmert. Der Mann wird nun wegen versuchten Mordes einem Haftrichter vorgeführt“, sagt Jonas Tepe, Pressesprecher der Polizei Duisburg, am RTL-Mikrofon. Der 25-Jährige äußere sich bislang nicht zu seinem Motiv. „Die Ermittler haben Zeugen vernommen, Spuren und auch das Tatfahrzeug, einen Mercedes, sichergestellt“, beschreibt Tepe weiter. Dennoch rufen die Ermittler Zeugen des Vorfalls dazu auf, nützliche Hinweise an die Polizei weiterzuleiten.

Hinweis: In einer früheren Version hatte es geheißen, auch das Kind sei gestorben. Das ist falsch, wir haben den Text korrigiert und bitten um Entschuldigung. (jak mit dpa)