Wir stecken in einer Klimakrise. Das sollte inzwischen jedem bewusst sein. Das hat sich auch in diesem Jahr deutlich gezeigt: Extreme Hitze, Waldbrände in Urlaubsregionen, Überflutungen.

„Die Erde trocknet weiter aus und es wird schlimme Hochwasser geben“, schrieb der Prophet über das Jahr 2024. Er warnt außerdem vor einer großen Hungersnot – bedingt durch eine schlimme Welle. Experten vermuten, dass dies ein Hinweis darauf sein könnte, dass es einen Tsunami geben wird, der ganze Ernteerträge vernichtet.

