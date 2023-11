Düstere Thriller-Serie: „Die Quellen des Bösen – Jagd nach dem Runenmörder“ auf RTL+

Auf einem Bett aus getrockneten Blüten liegt ein junges Mädchen im Wald. Tief in ihre Haut sind altdeutsche Runen eingeritzt – auf den ersten Blick wirkt es wie ein Ritualmord aus alten Sagen. Dieser grausige Anblick bietet sich den Ermittlern Ulrike Bandow (Henriette Confurius) und Koray Larssen (Fahri Yardim) in „Die Quellen des Bösen – Jagd nach dem Runenmörder“, als sie den rätselhaften Tatort im Dohlenwald in Mecklenburg-Vorpommern betreten. Die Mädchenleiche wirft eine Reihe von Fragen auf, die der ostdeutschen Kommissarin Bandow und ihrem neuen Kollegen Larssen aus Hamburg einiges abverlangen.