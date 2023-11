Düsseldorf patzt vor eigenem Publikum: 1:3 gegen Wiesbaden

Mehr zum Thema

3000 Menschen demonstrieren gegen Einsatz im Gazastreifen Begleitet von zahlreichen Polizisten haben am Freitagabend in Essen laut Polizei rund 3000 Menschen gegen den israelischen Militäreinsatz im Gazastreifen protestiert. Angemeldet worden war die pro-palästinensische Demonstration von einer Privatperson. Die Demonstration sei sehr laut und sehr emotional, aber friedlich verlaufen, sagte ein Polizeisprecher. Es seien keine Straftaten festgestellt worden. Die Polizei hatte eine Reihe von Auflagen erlassen und angekündigt, bei einem unfriedlichen Verlauf konsequent einzuschreiten.

RTL