„Meine Tochter Jada steht heute das allererste Mal vor der Kamera – das ist Premiere, das hatten wir so noch nicht!“ Ja, ein kleines bisschen „schüchtern“ ist die 13-Jährige anfangs noch vor der Linse. Meint auch nur Mama Djamila Rowe! Der Teenie hat nach eigenen Angaben nämlich gar kein Problem damit. Bei „VIPs only! Mit dem Jetset um die Welt“ feiert Jada ihr Fernseh-Debüt mit Bravour. Und nicht nur das. Die kleine Rowe hat auch eine große Funktion für Mama und Dschungelkönigin Djamila. „Alles was so Instagram und so betrifft macht Jada schon sehr viel für mich“, so die 56-Jährige.