Wer lästert beim Dschungelcamp 2024 am Lagerfeuer?



Es ist so sicher wie das berühmte Amen in der Kirche: Immer, wenn das Dschungelcamp ruft, geistern vorab diverse Namen illustrer Promis durch die Gazetten des Landes. Da ist auch die 17. Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ keine Ausnahme. Fest steht: Im Januar 2024 geht es in Australien wieder zur Sache. Welche Kandidaten da am Lagerfeuer zetern und zoffen werden? Angeblich sind 2024 ein YouTube-Star und eine Reality-Zicke dabei. Hier sind die aktuellen Spekulationen im Überblick.

RTL.de ist jetzt auch bei WhatsApp - HIER direkt ausprobieren!