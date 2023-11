Drug-Checking: Suchtberatung soll besser werden

Bundesweit sollen Angebote zur Analyse von Inhaltsstoffen in Drogen möglich werden - ist das auch für Brandenburg eine gute Idee? Nach dem Drogentod einer 15-Jährigen in Rathenow sagt ein Experte, worauf er in der Stadt setzt.

Nach dem Tod eines 15-jährigen Mädchens in Rathenow haben kostenlose Analysen von Drogen - das sogenannte Drug-Checking - auch in Brandenburg Befürworter. Der neue Suchtpräventionskoordinator der Kleinstadt Rathenow, Christoph Seide, sagte: Wenn Jugendliche das sanktionsfrei nutzen könnten, wäre das ein wichtiges Instrument. In diese Richtung muss man denken. In Rathenow im Havelland war die 15-Jährige im Juni nach Drogenkonsum im Krankenhaus gestorben. Vorher war eine 13-jährige Schülerin im Osten Mecklenburg-Vorpommerns nach der Einnahme einer Ecstasy-Variante gestorben.

Der Sozialpädagoge Seide, der seit August dieses Jahres bei der Stadt Rathenow als Beauftragter für Suchtprävention beschäftigt ist, meinte: Wäre die 15-Jährige zum Drug-Checking gegangen, dann hätten die gesagt, nimm es nicht, das ist verunreinigt. In Berlin ist die Nachfrage nach kostenlosen Analysen von Drogen groß. Allerdings richtet sich das Angebot für kostenlose und anonyme Drogenanalysen in der Hauptstadt an Erwachsene. Vorfälle mit der chemischen Droge Blue Punisher lösten Besorgnis aus.

Das 15-jährige Mädchen starb an einem Serotonin-Syndrom als Folge einer Vergiftung mit den Drogen Ecstasy und Amphetamin - das ergab nach Angaben der Staatsanwaltschaft Potsdam vom Montag das toxikologische Gutachten. Die Märkische Allgemeine berichtete zuvor darüber. Bei diesem Syndrom ist zu viel von dem Nervenbotenstoff Serotonin vorhanden, was zum Beispiel zu hoher Körpertemperatur, Angst, Zittern oder Delirium führen kann. Gerade nach ihrem Tod will Seide die Präventionsarbeit zunächst an Schulen verstärken und Schulleitungen dafür gewinnen. Das braucht viel Zeit und Kraft.