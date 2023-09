Druck auf sieglose Mainzer wächst vor Leverkusen-Spiel

Mehr zum Thema

Katze in Sprendlingen-Gensingen angeschossen Eine Katze ist in der Verbandsgemeinde Sprendlingen-Gensingen (Landkreis Mainz-Bingen) angeschossen worden. Beim Tierarzt wurde ein Projektil aus ihrem Bauch operiert, wie die Polizeiinspektion Bingen am Freitag mitteilte. Das Tier überlebte demnach schwer verletzt. Der Vorfall ereignete sich nach Angaben der Polizei bereits am Montagmorgen oder -vormittag. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Saarbrücken wahrt mit 6:2 Anschluss an Aufstiegsränge Der 1. FC Saarbrücken hat den Kontakt zu den Aufstiegsrängen in der 3. Fußball-Liga gewahrt. Am Freitagabend setzten sich die Saarländer zum Auftakt des 8. Spieltags mit einem spektakulären 6:2 (1:1) bei Arminia Bielefeld durch und trotzten dabei auch einem Rückstand. Richard Neudecker (42. Minute), Luca Kerber (51.), Kai Brünker (68.), Marcel Gaus (80.), Simon Stehle (89.) und Lukas Böder (90.+3) erzielten die Tore, nachdem das Team von Rüdiger Ziehl durch ein Tor von Fabian Klos (41.) in Rückstand geraten war. Bielefelds zweiten Treffer erzielte Aygün Yildirim (81.).