Drohung gegen Museum für Vorgeschichte in Halle

Das Museum für Vorgeschichte in Halle hat am Montag eine Drohung erreicht. Sie sei schriftlich eingegangen und habe sich gegen die Räumlichkeiten des Museums gerichtete, teilte die Polizei in Halle mit. Eine Gefahrenlage habe sich jedoch nicht bestätigt. An mehreren Orten in Deutschland hatte es am Montag unter anderem an Schulen Bombendrohungen gegeben.

Betroffen waren Schulen in den bayerischen Städten Augsburg und Regensburg, Karlsruhe und Mannheim in Baden-Württemberg, Solingen in Nordrhein-Westfalen sowie in der thüringischen Landeshauptstadt Erfurt. Für Hunderte Schülerinnen und Schüler fiel zu Wochenbeginn der Unterricht aus. Auch gegen das ZDF in Mainz wurde eine Bombendrohung ausgesprochen. Es wurde nichts Verdächtiges gefunden, die Polizei gab Entwarnung.