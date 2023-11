Drohung gegen linkes Zentrum: Staatsschutz ermittelt

Eine Musikveranstaltung im linken Kulturzentrum Komplex in Schwerin ist wegen eines Drohschreibens verschoben worden. Darin sei ein Anschlag auf die für Freitagabend geplante Party angekündigt worden, teilte das Kulturzentrum auf seiner Internetseite mit. Der Absender ist nicht bekannt, Inhalte des Schreibens weisen jedoch auf eine Verortung im extrem rechten Spektrum hin, hieß es. Aus Sicherheitsgründen solle die Veranstaltung an einem anderen Termin nachgeholt werden.

Ein Sprecher der Schweriner Polizei bestätigte am Freitag auf Nachfrage, dass die Drohung am Mittwoch bei der Polizei bekannt geworden sei. Die Veranstalter hätten Anzeige erstattet. Der Staatsschutz ermittele jetzt wegen der Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten und wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Zu den polizeilichen Maßnahmen könne er keine Angaben machen, sagte der Sprecher weiter. Zuvor hatte die Schweriner Volkszeitung über das Drohschreiben berichtet.

Wie das Kulturzentrum weiter mitteilte, gab es in den vergangenen Monaten mehrere Vorfälle mit einem mutmaßlich rechtsextremen Hintergrund. So sei ein Hakenkreuz in eine Toilettenwand geritzt worden und an einer Hauswand sei der Schriftzug Das Haus muss fallen angebracht worden.