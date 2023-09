Drohne behindert Start von Rettungshubschrauber

Mehr zum Thema

Zahl der betreuten Kleinkinder im Saarland etwas angestiegen Die Zahl von Kleinkindern, die in öffentlicher Betreuung sind, ist im Saarland etwas gestiegen. Dies teilte das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden mit. Am 1. März 2023 seien 8363 Jungen und Mädchen unter drei Jahren in einer Kita oder durch eine Tagespflegeperson betreut worden. Das waren knapp 400 mehr betreute Kinder als im vergangenen Jahr. Am selben Stichtag 2022 wurden 7961 Kinder in Tagesbetreuung gezählt.

Schweitzer: Gibt nicht die eine Strategie gegen Einsamkeit Der rheinland-pfälzische Sozialminister Alexander Schweitzer hat sich für einen vielschichten Angang von Einsamkeit ausgesprochen. Es gibt nicht die Einsamkeit, es gibt Einsamkeiten, sagte der SPD-Politiker am Mittwoch im Landtag in Mainz. Betroffen seien etwa Alleinerziehende, arbeitslose und arme Menschen, Ältere, aber auch Jüngere. Im Land gebe es etwa mit dem Projekt Gemeindeschwester plus oder den Digitalbotschaftern bereits Ansätze zur Bekämpfung von Einsamkeit. Aber da geht noch mehr, sagte Schweitzer und rief im Plenum zu einem gemeinsamen Angang des Themas auf.