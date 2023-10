Droh-Mails gegen Schulen im Salzlandkreis während der Ferien

An zwei Schulen im Salzlandkreis sind Drohmails eingegangen, in denen mit der Sprengung der Schulgebäude gedroht wurde - da allerdings Ferien sind, war keine Evakuierung nötig. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, waren die in drei Sprachen verfassten Mails in einer Schule in Schönebeck und in einer in Calbe eingegangen. Sie schienen im Zusammenhang mit dem Gaza-Krieg zu stehen. Die Schulgebäude seien sicher verschlossen gewesen, der Wachschutz habe in der Nacht nichts Auffälliges festgestellt. Auch eine Suche mit Hund blieb ohne Ergebnis.

Die Polizei geht derzeit von einem Zusammenhang mit automatisierten Rundschreiben aus. Ähnlich lautende Gewaltdrohungen gebe es im gesamten Bundesgebiet.