Drogenplantage in Euskirchen ausgehoben: Zwei Festnahmen

CDU: Selbstanzeige wegen Parteispende an Kölner Verband Die CDU hat nach einer Parteispende an ihren Kölner Kreisverband prophylaktisch Selbstanzeige bei der Bundestagsverwaltung eingereicht. Das sei am 28. September auf Wunsch und Hinweis des Landesverbandes Nordrhein-Westfalen und des Kreisverbandes Köln erfolgt, hieß es von der Bundespartei am Dienstagabend auf dpa-Anfrage. Im Rahmen einer Überprüfung habe der Vorstand der Kölner CDU festgestellt, dass es sich bei einer Spende von 2017 um eine möglicherweise unzulässige Spende - eine sogenannte Erwartungsspende - gehandelt haben könnte. Das ARD-Politikmagazin Kontraste und Zeit online hatten zuvor über die Selbstanzeige der CDU-Bundesgeschäftsstelle berichtet.

Tödliche Stiche in Herz und Schläfe: Haftstrafe für Solinger Ein 32-Jähriger aus Solingen muss wegen Totschlags und gefährlicher Körperverletzung für neuneinhalb Jahre ins Gefängnis. Das Wuppertaler Landgericht verurteilte den Mann am Dienstag wegen tödlicher Messerstiche auf einen Kontrahenten im August 2022. Den Vater des 31-jährigen Opfers hatte er ebenfalls attackiert und mit einem Stich in die Schulter schwer verletzt.