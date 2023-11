Drogenlabor mit Amphetamin im Millionenwert entdeckt

Im Raum Neuwied haben Ermittler ein Rauschgiftlabor mit chemischen Drogen im Wert von mehreren Millionen Euro ausgehoben. In dem hochprofessionell ausgestatteten Labor in einer Lagerhalle sei Amphetamin hergestellt worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in Koblenz am Dienstag mit.

Das Labor sei bereits am 12. Oktober entdeckt worden. Darin fand die Polizei eine große Menge Amphetamin-Base, die sich zur Produktion von etwa 500 Kilogramm Amphetamin in Pastenform eignet. Auf der Straße sei dieses mutmaßlich mehrere Millionen Euro wert. Den Angaben zufolge handelte es sich wohl um eines der größten jemals in Rheinland-Pfalz gefundenen Drogenlabore.

Drei Männer, die sowohl Drogen hergestellt als auch mit ihnen gehandelt haben sollen, kamen infolge der Durchsuchung in Untersuchungshaft. Gegen einen der Männer werde zudem wegen bewaffneten Drogenhandels ermittelt, da bei der Durchsuchung seiner Wohnung griffbereite Messer gefunden worden seien. Die Ermittlungen dauern an.