Drogenhandel in Hamburg: zwei Verdächtige festgenommen

Mann bei Explosion in Dachgeschosswohnung verletzt Bei einer Explosion in einer Dachgeschosswohnung in Neumünster ist ein Mann verletzt worden. Wie es zu der Explosion in der Nacht zum Dienstag kam, war zunächst unklar, wie die Polizei Neumünster am Mittwoch mitteilte. Rettungskräfte flogen den verletzten Mann per Hubschrauber in eine Fachklinik nach Hamburg. Die restlichen Bewohner des Hauses konnten in ihre Wohnungen zurückkehren.