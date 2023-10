Drogengeld gebunkert - 83-jährige Berlinerin verurteilt

Mehr zum Thema

Woidke zu Landtagswahlen: Intensiver mit Bürgern reden Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) sieht den Zuwachs der AfD bei den Landtagswahlen in Hessen und Bayern mit Sorge. Wenn es selbst in den wohlhabenden Bundesländern Bayern und Hessen nicht mehr möglich ist, für ein positives Bild unseres politischen Systems zu wirken - müssen wir eine andere Sprache finden und uns häufiger und intensiver mit den Bürgern unserer Bundesländer austauschen, sagte der Regierungschef am Montag der Deutschen Presse-Agentur.

Angespannte Stimmung in Berlin nach Hamas-Angriff auf Israel Nach dem verheerenden Angriff auf Israel ist die Stimmung in Berlin angespannt. Polizei und Verfassungsschutz seien derzeit besonders aufmerksam, hieß es am Montag. Diskutiert wird auch über ein Verbot bestimmter pro-palästinensischer Vereine.