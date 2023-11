Drogen-Schock bei GZSZ: Darum ist Olivia Marei stolz auf Tonis neue Geschichte

Und wie geht Toni in der Serie mit ihrem großen Problem um? Für sie existiert es erst einmal gar nicht. „Sie versucht es so ein bisschen wegzuschieben, dass sie abhängig sein könnte. Sie versucht einfach nicht darüber nachzudenken, ob sie noch Schmerzen hat oder nicht“, so Olivia.

In den kommenden Wochen heißt es für Toni dann mehr schlechte, als gute Zeiten. Aber natürlich werden ihr die Fans auch dabei nur zu gerne zusehen.