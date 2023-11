Dritter Sieg im dritten Europe-Cup-Spiel für BG Göttingen

Mehr zum Thema

Bruce Springsteen spielt im kommenden Juli in Hannover Rocklegende Bruce Springsteen (Born in the U.S.A.) kommt im Sommer 2024 im Rahmen seiner Welttournee auch für ein Konzert nach Deutschland: Am 5. Juli wird er in der Heinz-von-Heiden-Arena in Hannover auftreten, wie Hannover Concerts am Dienstag mitteilte. Zuerst hatte die Hannoversche Allgemeine Zeitung online berichtet.