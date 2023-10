Dritte Euroleague-Pleite: Alba verliert auch in Bologna

Mehr zum Thema

Polizei findet zahlreiche Drogen in Koks-Taxi in Friedenau Die Polizei hat in einem sogenannten Koks-Taxi in Berlin-Friedenau verschiedene Drogen entdeckt und beschlagnahmt. Die Beamten wollten den Wagen am Montagabend auf der A100 kontrollieren, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Fahrer versuchte zunächst, zu flüchten, konnte jedoch schließlich gestoppt werden, als er in der Varziner Straße einem entgegenkommenden Auto ausweichen wollte und in eine Parklücke fuhr.