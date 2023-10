Dreyer: Länderchefs haben sich Ruck gegeben

Mehr zum Thema

Kinder bezahlen mit Falschgeld: Ladenbesitzer ruft Polizei Mehrere Kinder haben in einem Lebensmittelgeschäft in Ludwigshafen mit Falschgeld bezahlt. Der Betreiber des Geschäfts habe am Donnerstagabend die Polizei verständigt, als ein elfjähriges Mädchen mit einem gefälschten 20-Euro-Schein bezahlen wollte, teilte die Polizei am Freitag mit.