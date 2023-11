Dreyer: „Jüdisches Leben gehört fest zu Rheinland-Pfalz“

Mehr zum Thema

Zug-Ersatzverkehr bei Bad Kreuznach angelaufen Der Ersatzverkehr für Züge nach einem Erdrutsch bei Staudernheim im Landkreis Bad Kreuznach ist nach Betreiberangaben stabil angelaufen. Das teilte eine Sprecherin des Bahnunternehmens Vlexx GmbH am Montag in Mainz mit. Grund für die Streckensperrung sind Sicherungsarbeiten an einem Felshang nach dem Erdrutsch vor etwa einer Woche. Betroffen von den Infrastrukturmaßnahmen der Deutsche Bahn Netz AG ist unter anderem die Verbindung Saarbrücken-Frankfurt/Mainz.