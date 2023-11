Dreyer, Hering und Fraktionschefs reden im Landtag zu Israel

Mehr zum Thema

Nach BGH-Beschluss erneut Prozess gegen 20-Jährigen Das Landgericht Frankenthal verhandelt ab heute erneut in einer Strafsache gegen einen 20 Jahre alten Angeklagten. Der Mann war im vergangenen Jahr wegen Mordes, Vergewaltigung mit Todesfolge sowie sexuellen Missbrauchs von Kindern in drei Fällen zu zehn Jahren Jugendstrafe verurteilt worden. Bei einer ihm zusätzlich vorgeworfenen Vergewaltigung sprach das Gericht ihn frei. Die beantragte Sicherungsverwahrung lehnte das Gericht ab.