Drexler und Kabadayi fehlen Schalke bis Jahresende

Der FC Schalke 04 muss bis zum Jahresende auf Mittelfeldspieler Dominick Drexler und Offensivmann Yusuf Kabadayi verzichten. Drexler zog sich bei der 3:5-Niederlage der Gelsenkirchener in der 2. Fußball-Bundesliga bei Fortuna Düsseldorf am Samstag einen kleinen Muskelfaserriss zu, wie die Gelsenkirchener am Dienstag mitteilten. Kabadayi hatte in Düsseldorf bereits das Aufwärmen verletzungsbedingt abgebrochen. Bei dem 19-Jährigen wurde ebenfalls ein Muskelfaserriss diagnostiziert.

Für Schalke stehen in diesem Jahr noch drei Pflichtspiele an. Am Freitag empfängt der Tabellen-16. das Schlusslicht VfL Osnabrück.