Dressel stellt Herbst-Steuerschätzung für Hamburg vor

Verdi: Warnstreik im öffentlichen Dienst im Norden Die Gewerkschaft Verdi will von Dienstag an mit Warnstreiks im öffentlichen Dienst Druck in den Tarifverhandlungen für die Beschäftigten der Länder aufbauen. Die Gewerkschaft reagiert damit nach eigenen Angaben auf ein fehlendes Angebot der Tarifgemeinschaft deutscher Länder bei den Verhandlungen in Potsdam.

Verdi ruft zu Warnstreiks im öffentlichen Dienst auf In der Tarifrunde des öffentlichen Dienstes für die Beschäftigten der Länder stehen weitere Warnstreiks in Hamburg bevor. Die Gewerkschaft Verdi reagiert damit nach eigenen Angaben auf ein fehlendes Angebot der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) bei den Verhandlungen in Potsdam. Aufgerufen zum Warnstreik sind für Dienstag Beschäftigte der Landesbetriebe, Fachbehörden, Schulen, Bezirksämter, Jobcenter und Feuerwehr der Freien und Hansestadt Hamburg.