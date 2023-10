Dressel: Bund muss mehr statt weniger für Flüchtlinge zahlen

Mehr zum Thema

Spitzenreiter beim Windenergieausbau an Land Die Windenergie hat seit langer Zeit eine feste Heimat in Schleswig-Holstein. Wie stark der Norden im Bundesvergleich tatsächlich ist, zeigen Zahlen zu den ersten neun Monaten des Jahres.

Innenministerium verfolgt Aktivitäten von Palästinensern Werden Unterstützer der islamistischen Hamas nach dem Großangriff auf Israel auch in Schleswig-Holstein aktiv? Das Innenministerium in Kiel ist alarmiert und bewertet kontinuierlich die Lage.