Dresdner Zoo erhält weitere 10.000 Euro für Orang-Utan-Haus

Laster fährt auf A4 in Stauende: Fahrer schwer verletzt Ein Lastwagen ist am Donnerstagmittag auf der A4 bei Nossen (Landkreis Meißen) an einem Stauende auf einen Gefahrgut-Laster aufgefahren. Dabei wurde der Fahrer des ersten Lkws schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei Chemnitz am Donnerstag mitteilte.

Polizei findet Waffe bei Durchsuchung in Schwarzenberg Bei der Durchsuchung einer jugendkulturellen Begegnungsstätte in Schwarzenberg (Erzgebirgskreis) haben Polizeibeamte am Mittwoch unter anderem eine Schusswaffe mit mehreren Patronen gefunden. Diese Durchsuchung war eine von mehreren in ganz Deutschland, wie das Landeskriminalamt Sachsen am Donnerstag mitteilte. Hintergrund sei ein Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Gera wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Landfriedensbruchs. Laut Sprecher handelt es sich dabei mutmaßlich um linkspolitisch motivierte Kriminalität.