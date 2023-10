Dresdner Volleyballerinnen feiern zweiten Auswärtssieg

Mehr zum Thema

Kritik an Openda nach provokantem Jubel in „Einbahnstraße“ Nach dem Leipziger Sieg in Darmstadt gibt es einiges zu diskutieren. In der Hektik auf dem Platz und bei den Kommentaren danach steht vor allem der Belgier Openda im Mittelpunkt.

Grüne Jugend bei Bundeskongress: Kritik an Ampel-Koalition Beim Bundeskongress der Grünen Jugend am Wochenende in Leipzig haben die Mitglieder der Nachwuchsorganisation die Arbeit der Mutterpartei massiv kritisiert. Ich bin froh, dass wir nicht zu einem Robert-Annalena-Ampel-Fanklub geworden sind, sagte Timon Dzienus, der während der Veranstaltung als Bundessprecher verabschiedet wurde. Auch Sarah Lee Heinrich - als zweite Bundessprecherin verabschiedet - übte starke Kritik: Meine Solidarität mit der Ampel ist am Ende. Das gelte auch für die eigene Partei, die sich in der Bundesregierung endlich ihrer Verantwortung stellen müsse, so Heinrich.