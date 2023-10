Dresdner Volleyballerinnen erkämpfen Sieg in Wiesbaden

Mehr zum Thema

SC DHfK Leipzig ohne Chance in Flensburg Die Bundesliga-Handballer des SC DHfK Leipzig haben den zweiten Auswärtssieg nacheinander klar verpasst. Drei Tage nach dem 28:22-Erfolg in Lemgo brach das Team von Trainer Runar Sigtryggsson am Mittwochabend bei der SG Flensburg-Handewitt nach der Pause ein und verlor mit 24:34 (14:16). Damit muss der SC DHfK weiter auf seinen ersten Sieg in Flensburg seit dem Bundesliga-Aufstieg 2015 warten. Vor 5943 Zuschauern avancierten Viggo Kristjansson und Matej Klima mit jeweils fünf Toren zu den besten Werfern des SC DHfK, der nun bei 5:11 Punkten steht. Franz Semper war gegen seinen Ex-Verein um Initiative bemüht, traf aber nur zwei von 13 Würfen.

Kretschmer über Scholz: „Kluger und verlässlicher Mensch“ Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer sieht die Arbeit der Bundesregierung kritisch, hat aber eine hohe Meinung von Bundeskanzler Scholz (SPD). Es ist nicht möglich, mit dieser Bundesregierung auf Augenhöhe vernünftig zusammenzuarbeiten, sagte der CDU-Politiker am Dienstag in der ARD-Talkshow Maischberger über die Ampel-Regierung. Von Kanzler Scholz halte er aber sehr viel. Er ist manchmal etwas schweigsam, und es ist manchmal schwer, ihn zu überzeugen. Aber er ist ein sehr, sehr kluger und verlässlicher Mensch.