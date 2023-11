Dresdner Volleyballerin Fidon-Lebleu fällt lange aus

Mehr zum Thema

Heino weint bei Konzert um verstorbene Frau Hannelore Emotionale Momente beim Konzert von Heino: Gut zwei Wochen nach dem Tod seiner Frau Hannelore hat der Sänger (84) am Freitagabend seine Kirchentour Die Himmel rühmen in der Dresdner Kreuzkirche begonnen. Er sang hauptsächlich sakrale und besinnliche Lieder, war teilweise zu Tränen gerührt, wie Bild und RTL berichteten. Er habe das Konzert Hannelore gewidmet.

Wintergewitter sorgt für glatte Straßen und Unfälle Schneeschauer mit Blitzen: Ein erstes Wintergewitter hat zu Beginn des Wochenendes in Sachsen zu vielen Unfällen geführt. Dabei waren viele Autos noch mit Sommerreifen unterwegs. Am Sonntag ist wohl der erste Wintersport möglich.