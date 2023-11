Dresdner Striezelmarkt eröffnet

Mehr zum Thema

Weihnachtsausstellung in Leipzig zeigt Krakauer Krippen Farbenprächtige Krakauer Krippen sind seit Mittwoch in einer Weihnachtsausstellung in Leipzig zu sehen. Die Sonderausstellung im Alten Rathaus wurde in Zusammenarbeit mit dem Muzeum Krakowa erstellt, wie die Stadtverwaltung am Mittwoch mitteilte. Damit soll zugleich die 50-jährige Partnerschaft zwischen den beiden Städten gefeiert werden. Die Ausstellung ist bis zum 28. Januar zu sehen.