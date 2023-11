Dresdner Musikfestspiele 2024 unter dem Motto „Horizonte“

Das bekannte Klassikfestival lockt jedes Jahr Zehntausende Besucher in die sächsische Landeshauptstadt. Bei der nächsten Auflage werden Stars wie Sting und Lang Lang erwartet - und auch ungewöhnliche Konzerte an ausgefallenen Spielorten.

Die Dresdner Musikfestspiele wollen im nächsten Jahr unter dem Motto Horizonte den Blick auf klassische Musik erweitern. Die Menschen stürmen mit einem wahnsinnigen Tempo in die Zukunft, sagte Intendant Jan Vogler am Donnerstag in Dresden. Wir alle können es gebrauchen, mal in den Horizont zu schauen, so Vogler mit Blick auf das vierwöchige Musikfestival, das im nächsten Jahr vom 9. Mai bis zum 9. Juni stattfindet. Das Thema beziehe sich aber auch auf neue Spielstätten und neue Möglichkeiten, Musik zu erleben.

Geplant sind im nächsten Jahr rund 60 Veranstaltungen an 21 verschiedenen Spielstätten - dazu zählen etwa die Felsenbühne Rathen, das Dresdner Parkhotel, das Stromwerk oder auch der Dresdner Schlossplatz als Open-Air-Location. Den Auftakt bildet am 9. Mai das Festspielorchester gemeinsam mit dem Concerto Köln unter dem Dirigenten Kent Nagano - dann wird Richard Wagners Walküre aufgeführt. Musiziert wird auf historischen Instrumenten und gesungen im Sprachstil der Wagner-Zeit. Das Projekt zur Erforschung des Ring des Nibelungen startete bereits in diesem Jahr mit dem Rheingold und soll Wagner-Experten und Interpreten aus aller Welt in Dresden zusammenbringen.