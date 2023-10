Dresdner Bischof: Kirche ringt um Umgang mit AfD-Sympathie

Mehr zum Thema

Caspar-David-Friedrich-Preis geht an Berliner Künstlerin Die Kunststudentin Isabell Alexandra Meldner aus Berlin ist Trägerin des Caspar-David-Friedrich-Preises 2023. Der Nachwuchspreis wurde am Samstag in Greifswald, der Geburtsstadt des romantischen Malers, verliehen. Meldner habe vor allem mit ihrer poetischen Bildsprache sowie ihrer Sensibilität für Farben, Licht und Schatten überzeugt, hieß es in der Begründung der Jury. Die Studentin an der Dresdener Hochschule für Bildende Künste konzentriert sich in ihren Arbeiten auf die Kombination verschiedener Medien.

Zahl unerlaubt einreisender Flüchtlinge verdoppelt Die Zahl der irregulär über die Grenze nach Deutschland kommenden Flüchtlinge wird in diesem Jahr so hoch wie seit 2016 nicht mehr sein. Von Januar bis September seien bisher 92.119 Menschen unerlaubt eingereiste Menschen registriert worden, teilte die Bundespolizei am Samstag in Potsdam mit. Diese Zahl wurde zuletzt 2016 - nach dem Jahr der sogenannten Flüchtlingskrise - mit 111.843 übertroffen. Im vergangenen Jahr waren es 91.986 Menschen.