Dresden sucht ehrenamtliche Helfer für neue Asyl-Unterkünfte

Mehr zum Thema

Regierung trifft sich mit Jugendlichen zur Klimakonferenz Die sächsische Regierung will an diesem Samstag erneut mit Jugendlichen über Klimaschutz debattieren. Im Fokus der Diskussionen stehen Themen wie Mobilität der Zukunft, Energiewende, nachhaltiges Leben, klimafreundliche Schule, Engagement sowie Klimawandel weltweit und vor unserer Tür», teilte die Staatskanzlei in Dresden am Donnerstag mit. Neben dem Kabinett hat der Landesschülerrat zu der Veranstaltung mit etwa 170 Schülerinnen und Schülern eingeladen. Es ist bereits die vierte Jugend-Klima-Konferenz in Sachsen.

RTL

EU-Agrargeld: AfD fordert Kretschmer zum Handeln auf Die AfD-Fraktion im Landtag hat Regierungschef Michael Kretschmer (CDU) aufgefordert, die rasche Auszahlung von EU-Agrarmitteln an die Landwirte zur Chefsache zu machen. Der Ministerpräsident muss dafür Sorge tragen, dass die finanziellen Hilfen für unsere Bauern in gewohnter Weise bis Jahresende überwiesen werden. Sonst steht die Existenz vieler Landwirte auf dem Spiel, weil sie zu Jahresanfang viele Rechnungen begleichen müssen, sagte Sachsens AfD-Partei- und Fraktionschef Jörg Urban am Donnerstag in Dresden. Er kündigte dazu einen Dringlichkeitsantrag im Parlament an.

RTL