Die Tat ereignete sich nach Polizeiangaben bereits am vergangenen Freitag (3. November) gegen 4:10 Uhr. Demnach stieß der Unbekannte die 20-Jährige an der Haltestelle Elbepark im Stadtteil Mickten zu Boden und verging sich an ihr.

Als die mutige Passantin dem Opfer zur Hilfe eilte, floh der Angreifer. Die Polizei hofft, dass Zeugen etwas beobachtet haben und sich melden.

