Dreiköpfige Familie bei Unfall auf Stadtautobahn verletzt

Frau kommt mit Wagen von Straße ab und wird schwer verletzt Eine Frau ist mit ihrem Auto in Vorpommern von der Bundesstraße 110 abgekommen und schwer verletzt worden. Die 39-Jährige sei am Samstagnachmittag aus Jarmen in Richtung Anklam gefahren und aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn geraten, teilte die Polizei mit. Demnach überschlug sich der Wagen und kam neben der Straße auf dem Dach zum Liegen. Die Feuerwehr musste die Frau aus ihrem Wagen befreien. Sie kam in ein Krankenhaus. Am Auto entstand ein Totalschaden.