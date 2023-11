Dreijähriges Kind auf Waschanlagen-Gelände schwer verletzt

Mehr zum Thema

Böller explodiert in Hand: 19-Jähriger schwer verletzt Beim Versuch, einen Feuerwerkskörper in der Delmenhorster Innenstadt zu zünden, hat sich ein 19-Jähriger am Freitag schwer verletzt. Der illegale Böller explodierte in der Hand des Mannes, wie die Polizei mitteilte. Lebensgefahr bestehe nicht, sagte ein Sprecher.